المرصد: القوات التركية تجدد القصف على شمال حلب بسوريا

وكالات:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها تجدد القصف على قرى شمال حلب بسوريا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وتوترت الأوضاع مؤخرًا في المنطقة، بعدما أعلنت تركيا أنها لن تسحب قواتها من نقاط المراقبة في إدلب، ما أشعل المعارك بين الجيش السوري والتركي.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، أنه سيتم تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب بسوريا، بحلول منتصف ليل الخميس، بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم في موسكو.

وأضاف أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن هجمات الحكومة السورية في إدلب أنهت الهدوء الذي ساد بموجب اتفاق سوتشي.

واستطرد "تركيا أرسلت قوات إضافية إلى إدلب باتفاق مع روسيا، ولا يمكن أن نبقى صامتين حيال هجمات الحكومة السورية في المحافظة".

وأكد أن "تركيا وروسيا ستعملان على ضمان وصول المساعدات للمحتاجين إليها في سوريا".

من جهته، أعلن بوتين، أن محادثاته مع أردوغان استغرقت ست ساعات، مبينا أن أنقرة وموسكو لا تتفقان دائما فيما يخص سوريا.

وأضاف في تصريحات إعلامية بعد لقاء أردوغان في موسكو، أن الطرفين اتفقا على وثيقة عمل مشتركة بشأن سوريا.

وقال أيضًا إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار في إدلب السورية، التي شهدت على مدار الأيام الأخيرة تصعيدا كبيرا واشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية والجماعات المسلحة المدعومة منها.

وقتل أكثر من 34 جنديا تركيا منذ الخميس الماضي في هجمات للجيش السوري، فيما أعلنت دمشق فرض حظرا جويا في الشمال السوري.