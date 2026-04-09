بشروط معينة.. ألمانيا توافق على المشاركة في تأمين مضيق هرمز

كتب : د ب أ

06:23 م 09/04/2026

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن بلاده ستشارك بشروط معينة في تأمين مضيق هرمز في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.

وأضاف المستشار الألماني في بيان اليوم الخميس، أنه تعهد بذلك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن المستشار الألماني أشار إلى أن هذه الخطوة تتطلب تفويضًا، ويفضّل أن يكون من مجلس الأمن الدولي، إلى جانب وجود "خطة قابلة للتنفيذ".

وتابع ميرتس أن الأمر يحتاج أيضًا إلى استصدار قرار من البرلمان الألماني استنادًا إلى قرار من الحكومة الألمانية، مؤكدًا: "لذلك، لا يُتوقع صدور قرارات من جانبنا خلال أيام قليلة".

وقال ميرتس إن ترامب على دراية بآلية اتخاذ القرار في ألمانيا وذلك من خلال عدة محادثات جرت بينهما، وإنه يحترم ذلك.

باكستان تكذب أمريكا: لبنان جزء من اتفاق وقف النار في إيران

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
غلق المحال 11 مساءً.. تصريح جديد بشأن زيادة أسعار الكهرباء
لماذا تكثف الصين من شراء الذهب؟.. خبراء يوضحون الأسباب
بينها الأهلي وسيراميكا.. إعلان عقوبات الجولة الأولى للمرحلة النهائية للدوري

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات