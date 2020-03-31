تسجيل إصابة جديدة بكورونا في أربيل
بغداد- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور في أربيل .
وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن سيدة تبلغ من العمر 22 عاماً أصيبت بفيروس "كورونا" في أربيل .
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين بالفيروس في الإقليم ارتفع إلى 162 حالة، منها 57 حالة شفاء، وحالتا وفاة.
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