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تسجيل إصابة جديدة بكورونا في أربيل

12:47 م الثلاثاء 31 مارس 2020
تسجيل إصابة جديدة بكورونا في أربيل

مكافحة كورونا في اربيل

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور في أربيل .

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن سيدة تبلغ من العمر 22 عاماً أصيبت بفيروس "كورونا" في أربيل .

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين بالفيروس في الإقليم ارتفع إلى 162 حالة، منها 57 حالة شفاء، وحالتا وفاة.

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إقليم كردستان العراق فيروس كورونا وزارة الصحة العراقية

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