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وسائل إعلام: أنباء عن وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق في باريس

11:38 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
وسائل إعلام: أنباء عن وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق في باريس

عبد الحليم خدام

وكالات:

نقلت وسائل إعلام وصفحات مواقع التواصل نبأ وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام، اليوم الثلاثاء، في فرنسا عن عمر ناهز 88 عاما، فيما لم يصدر إلى الآن أي تأكيد رسمي، حسب روسيا اليوم الإخبارية.

وشغل خدام مناصب عدة في سوريا، بينها نائب الرئيس ووزير الخارجية وعضو قيادة حزب البعث ومحافظ القنيطرة ومحافظ حماة، كما تولى لمدة زمنية طويلة ملف العلاقات السورية اللبنانية.

في ديسمبر العام 2005 أعلن انشقاقه عن حزب البعث السوري، ولجأ إلى فرنسا.

ونعى خدام عدد من السياسيين اللبنانيين.

عبد الحليم خدام باريس سوريا

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