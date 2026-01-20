إعلان

جامعة العاصمة تكشف تفاصيل استضافة فروع أجنبية

كتب : عمر صبري

11:40 ص 20/01/2026

جامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقًا)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء فرع أجنبي بجامعة العاصمة الأهلية يضم برامج دراسية إسبانية وأخرى أمريكية، على أن تبدأ الدراسة به اعتبارًا من العام الجامعي 2026 – 2027.

وقال السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، إن الفرع الجديد سيقدم تخصصات في الطب والهندسة والتغذية والإدارة، وذلك ضمن خطة الدولة لتدويل التعليم وإتاحة نظم تعليمية عالمية داخل الجامعات المصرية.

وأشار قنديل إلى استمرار التنسيق مع جامعة ديموقريطس اليونانية (DUTH)، حيث زار وفد من الجامعة اليونان مؤخرًا لبحث النموذج المقترح للتعاون الأكاديمي وتبادل أعضاء هيئة التدريس. كما يجري التنسيق مع وزيرة التربية والتعليم اليونانية صوفيا زاشاراكي ونائب الوزير لشئون التعليم العالي نيكوس بابايوانونو، إلى جانب قيادات الجامعة.

وأوضح أن الفرع اليوناني المزمع إنشاؤه داخل جامعة العاصمة سيضم برامج في التربية الرياضية والزراعة والطب البيطري وعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة والتأهيل الرياضي، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقطة جذب دولية مشتركة للراغبين في الدراسة بمصر.

أكد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن إنشاء الفروع الأجنبية داخل جامعة العاصمة يمثل نقلة نوعية في مجال البحث العلمي والدراسات العليا، موضحًا أن البرامج الجديدة ستتيح فرصًا واسعة للتعاون الدولي في مجالات النشر العلمي والمشروعات البحثية المشتركة.

وأشار أبو الدهب إلى أن الجامعة تستهدف من خلال هذه الشراكات تأهيل كوادر قادرة على المنافسة عالميًا، فضلًا عن توفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار وتطوير الحلول العلمية لمواجهة التحديات المجتمعية،وأضاف أن التنسيق مع الجامعات الأوروبية والأمريكية سيشمل أيضًا برامج تبادل طلابي وأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن نقل الخبرات وتبادل المعرفة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستجعل جامعة العاصمة مركزًا إقليميًا للبحث العلمي والتعليم المتطور.

اقرأ أيضًا:

زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع

ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة العاصمة جامعة العاصمة تستضيف فروع أجنبية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فادية عبدالغني: حياتي الشخصية ليست مجالا للنقاش
زووم

فادية عبدالغني: حياتي الشخصية ليست مجالا للنقاش
بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
أخبار مصر

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
"أزمة نفسية".. هيفاء وهبي تروج لأغنيتها الجديدة وتوجه نصيحة لجمهورها
زووم

"أزمة نفسية".. هيفاء وهبي تروج لأغنيتها الجديدة وتوجه نصيحة لجمهورها
هل سيتم فرض أي رسوم على أجهزة التليفون التي سبق إعفاؤها قبل القرار الجديد؟
اقتصاد

هل سيتم فرض أي رسوم على أجهزة التليفون التي سبق إعفاؤها قبل القرار الجديد؟
"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها
زووم

"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026