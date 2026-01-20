سموم في طريقها للمزارع.. ضبط سيارة مبيدات فاسدة بأسيوط -صور

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط سيارة نصف نقل محمّلة بكميات من المبيدات المغشوشة، وذلك خلال حملات تفتيشية موسّعة استهدفت محال بيع المبيدات والأسمدة.

وتأتي هذه الحملات في إطار تشديد الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، والحد من عمليات الغش والتلاعب، بما يضمن حماية المزارعين ودعم زيادة الإنتاجية الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة، تواصل تنفيذ حملات دورية ومفاجئة على محال الاتجار في المبيدات والأسمدة لرصد أي مخالفات محتملة.

وتشمل الحملات سحب عينات عشوائية من الأسمدة الموردة للتعاون الزراعي بالمديرية للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين بأسيوط برئاسة خالد محمد، وكيل الوزارة.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط سيارة نصف نقل على طريق أسيوط–الغنايم، بالقرب من مدخل قرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم، محملة بكميات كبيرة من المبيدات المغشوشة الحشرية والفطرية، تضمنت مبيدات محظورة وأخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة وغير صالحة للتداول أو الاستخدام. وتم تحرير محضر بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة المخالف إلى النيابة العامة.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالإدارة العامة للمكافحة بمديرية الزراعة، بإشراف الدكتورة شرين حسين مدير عام المكافحة، وعضوية الدكتور أحمد مسعود رئيس قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات، والمهندس محمد حمزة مدير إدارة تموين الغنايم، ووليد عبد الغفار مأمور الضبط القضائي ومدير الرقابة التجارية بإدارة تموين الغنايم، والمهندس علاء الدين موسى مفتش تموين، والمهندس إسلام محمد من إدارة تموين الغنايم.

وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات التفتيشية المكثفة والتنسيق المتواصل بين الجهات المعنية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد القطاع الزراعي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.