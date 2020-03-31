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الصحة العالمية : وباء كورونا أبعد ما يكون عن الانتهاء في آسيا

10:31 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
الصحة العالمية : وباء كورونا أبعد ما يكون عن الانتهاء في آسيا

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، إن وباء كورونا "أبعد ما يكون عن الانتهاء" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإن إجراءات كبحه تمنح بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع للعدوى، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا.

وأوضح خلال إفادة إعلامية عبر الإنترنت، أنه ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

وحذر كاساي الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي، وإلا فإن الفيروس قد يعود مجددا.

منظمة الصحة العالمية آسيا فيروس كورونا

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