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كندا.. ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 66 حالة

08:17 م الإثنين 30 مارس 2020
كندا.. ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 66 حالة

السلطات الصحية الكندية

أوتاوا - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الكندية عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 66 حالة.

وأكدت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا تيريزا تام، وفقًا لقناة "سكاي نيوز الفضائية اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات ارتفع من 63 إلى 66 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت أيضًا أن إجمالي عدد المصابين ارتفع من 6258 إلى 6671 شخصًا.

وأشارت تام إلى أن هذا الأسبوع سيكون حاسمًا، حيث سيكون واضحًا ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكندية لمحاربة الفيروس فعالة أم لا.

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