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ترامب: ربما يشكل نقل دم المتعافين لمرضى كورونا وسيلة لمواجهة الوباء

12:06 ص الإثنين 30 مارس 2020
ترامب: ربما يشكل نقل دم المتعافين لمرضى كورونا وسيلة لمواجهة الوباء

قال ترامب انه جاري توفير 50 ألف جهاز اختبار جديد

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن آماله في أن يساهم نقل الدم من المتعافين، إلى مرضى كورونا، وسيلة فعالة في مواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19(.

وتابع ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، لكشف مستجدات أزمة كورونا، أن الولايات المتحدة تعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا المتحور، وأنهم في انتظار النتائج، مشيرًا إلى أن تسريع الإجراءات سيساهم بشكل كبير في تطويق الفيروس.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن واشنطن تتواصل مع دول أخرى وتحصل على مساعدات منهم بشأن التجارب العلمية لمكافحة الوباء.

وأكد أن إدارته تعمل على توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه جاري توفير 50 ألف جهاز اختبار جديد لتشخيص الإصابة بوباء كورونا.

فيروس كورونا أمريكا دونالد ترامب

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