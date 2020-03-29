ديوان المستشارية الألمانية يحذر من تحميل النظام الصحي بأكثر من طاقته

برلين - (د ب أ)

حذر هيلجه براون، رئيس ديون دار المستشارية في ألمانيا، من تحميل النظام الصحي في البلاد، بأكثر من طاقته في ظل جهود مكافحة جائحة كورونا.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء اليوم الأحد إن مدة القيود المفروضة على المخالطات لمكافحة انتشار الفيروس، تعتمد على قوة تحمل هذا النظام.

وقال براون إن " التدبير الأكثر أهمية بالفعل هو أن يتمكن كل واحد يمرض لدينا بالشكل الذي يحتاج معه إلى رعاية سريرية، من الحصول على هذه الرعاية بشكل جيد".

وأوضح براون أن الحكومة الاتحادية ستتشاور يوم الاربعاء المقبل مع رؤساء حكومات الولايات، وقال براون إن جزءا كبيرا من تدابير مكافحة كورونا تم تطبيقها في الثاني عشر من الشهر الجاري، وستسري هذه التدابير حتى العشرين من أبريل المقبل.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيتم التمديد لهذه التدابير، قال براون:" لا يمكننا قول هذا بعد".

وحسب تصريحات براون، فقد كان عدد حالات الإصابة بالعدوى يتضاعف كل ثلاثة أيام قبل بدء التدابير، لكن هذه الوتيرة صارت تحدث الآن كل ستة أيام وفقا لبراون:" ونحن في حاجة إلى أن تصل هذه الوتيرة إلى 10 أو 12 أو 14 يومًا، عندئذ سنكون قد وصلنا إلى النقطة التي لن يكون نظامنا الصحي عندها محملا بأكثر من طاقته".

ورأى براون أنه عند الحديث في أي وقت عن تخفيف هذه التدابير" فلابد بطبيعة الحال ألا نفعل ذلك بدون بديل، بل يجب علينا أن نفكر في الإمكانات الإضافية التي لدينا لمنع العدوى في الأماكن العامة".