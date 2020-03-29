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بومبيو يبحث مع لودريان تعاون مجموعة السبع في مواجهة تفشي كورونا

06:53 ص الأحد 29 مارس 2020
بومبيو يبحث مع لودريان تعاون مجموعة السبع في مواجهة تفشي كورونا

مايك بومبيو

واشنطن - (أ ش أ):
بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، هاتفيا مع جين إيف لودريان وزير الشئون الأوروبية والخارجية بالحكومة الفرنسية تعاون الدول في مجموعة السبع في مواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).
وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن بومبيو أكد مجددا التزام الولايات المتحدة بتعزيز علاقاتها مع أوروبا، وعلى أهمية التعاون بين (واشنطن) و(باريس) في داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضافت أن بومبيو وجه الشكر للوزير الفرنسي على جهود بلاده في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي، لافتا إلى ضرورة مواصلة تنسيق المساعدات وتعزيز حكومات دول تلك المنطقة حتى تتمكن من تحقيق الأمن لشعوبها.

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