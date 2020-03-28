الإمارات تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 468 حالة إصابة، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة.

وقالت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الإمارات فريدة الحوسني خلال مؤتمر صحفي اليوم،إن المصابين الجدد ينتمون لجنسيات قيرغيزستان، الصومال، الجزائر، السعودية، إيران وسورية وأفغانستان والكويت ونيبال ومصر وبريطانيا وباكستان والإمارات والهند، حيث يخضعون للرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت الحوسني أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد يصل حالياً إلى 55 حالة.