الإمارات تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 3 حالات

وكالات:

أعلنت السلطات في الإمارات، تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطين من خارج الدولة، لافتةإلى تعافي 3 حالات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

أعلنت الإمارات، الخميس، تفعيل نظام "العمل عن بعد" لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والقطاع الخاص، اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.

وقررت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ألا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في أماكن العمل على 30% من مجموع العاملين في المنشأة، وذلك بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل.

واستثنت الهيئة الاتحادية عددا من القطاعات الحيوية، كالطاقة والاتصالات والصحة والتعليم والأمن والشرطة والعسكري والبريد والشحن والأدوية والمياه والأغذية والطيران المدني والمطارات والجوازات والمالي والمصرفي والإعلام الحكومي.