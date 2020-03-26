دولة الاحتلال.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 2693

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، إلى ٢٦٩٣ حالة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

هذا وحذر رئيس حكومة تسيير الأعمال بدولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إمكانية وصول عدد المصابين بكورونا في دولة الاحتلال إلى مليون مصاب ووفاة نحو عشرة آلاف، بحسب أسوأ السيناريوهات التي وضعتها وزارة الصحة في حكومته.

ونقلت القناة التلفزية الإسرائيلية الـ12 عن نتنياهو قوله خلال اجتماع هاتفي أجراه الليلة الماضية مع وزراء حكومته، إنه من الممكن أن يصل عدد المصابين في إسرائيل إلى مليون شخص، وعند الوصول إلى هذا الوضع الصعب فإنه من الممكن أن تسجل عشرة آلاف حالة وفاة شهريا.