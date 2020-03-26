أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

دولة الاحتلال.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 2693

09:54 م الخميس 26 مارس 2020
دولة الاحتلال.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 2693

السلطات الصحية في إسرائيل

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، إلى ٢٦٩٣ حالة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

هذا وحذر رئيس حكومة تسيير الأعمال بدولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إمكانية وصول عدد المصابين بكورونا في دولة الاحتلال إلى مليون مصاب ووفاة نحو عشرة آلاف، بحسب أسوأ السيناريوهات التي وضعتها وزارة الصحة في حكومته.

ونقلت القناة التلفزية الإسرائيلية الـ12 عن نتنياهو قوله خلال اجتماع هاتفي أجراه الليلة الماضية مع وزراء حكومته، إنه من الممكن أن يصل عدد المصابين في إسرائيل إلى مليون شخص، وعند الوصول إلى هذا الوضع الصعب فإنه من الممكن أن تسجل عشرة آلاف حالة وفاة شهريا.

الاحتلال الإسرائيلي فيروس كورونا بنيامين نتنياهو إسرائيل

الخبر التالى:

تركيا.. تسجيل 1196 إصابة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 3629

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 495

    عدد المصابين

  • 102

    عدد المتعافين

  • 24

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 510108

    عدد المصابين

  • 120983

    عدد المتعافين

  • 22993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و3 وفيات من القاهرة