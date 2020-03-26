بسبب كورونا.. بريطانيا تهدد بالحبس عامين لمن يسعل في وجه رجال الشرطة

وكالات:

وسط تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، وخوفا من إصابة رجال الأمن، قررت السلطات البريطانية توقيع عقوبة على أي شخص يسعل عن عمد في وجه رجال الشرطة، حتى وإن لم يكن مصابا بالمرض الذي أودى بحياة حوالي 22 ألف شخص حول العالم.

وقال مدير الادعاء العام في بريطانيا، اليوم الخميس، إن أي شخص يزعم أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد ويسعل عمدا في وجه موظفي الطوارئ سيواجه عقوبة السجن لمدة عامين.

وأعلن ماكس هيل ذلك بعد تقارير عن أشخاص يسعلون عن عمد في وجه رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الطوارئ والعاملين في المتاجر، موضحا أن من يقومون بذلك سيواجهون اتهام بالاعتداء.

وأضاف هيل في بيان نقلته وكالة رويترز: "موظفو الطوارئ يحظون بأهمية أكثر من أي وقت مضى مع اصطفاف المجتمع في مواجهة وباء كورونا".

تابع أيضًا "لذلك أفزعتني تقارير تفيد أن أشخاصا يزعمون أنهم مصابون بمرض كوفيد-19 ويسعلون عن عمد في وجوه ضباط شرطة وغيرهم ممن يقفون في الصفوف الأمامية. سأكون واضحا للغاية: هذه جريمة يتعين وقفها".

وقال الادعاء العام الملكي إن رجلا (45 عاما) اعترف أمس الأربعاء بثلاثة اتهامات بالاعتداء على موظف طوارئ بعد أن زعم أنه مريض بالفيروس وسعل في وجوه ضباط بشرطة لندن كانوا يعتقلونه لسبب آخر.

