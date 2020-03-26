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كورونا يصيب أسقفا يقيم في مقر سكن بابا الفاتيكان

09:55 ص الخميس 26 مارس 2020
كورونا يصيب أسقفا يقيم في مقر سكن بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان

الفاتيكان- (أ ف ب):

كشفت وسائل إعلام إيطالية مساء أمس الأربعاء، عن إصابة أسقف يقيم في مقر سكن البابا فرنسيس في الفاتيكان بفيروس كورونا المستجد، تم نقله إلى المستشفى.

وقالت وسائل الإعلام وبينها وكالة "أنسا" وصحيفتا "لا ستامبا" و"إل ميساجيرو" إن الأسقف المصاب يعمل في أمانة سر دولة الفاتيكان (حكومة الفاتيكان) ويقيم منذ سنوات في "بيت القديسة مارثا"، وهو بيت ضيافة فيه شقة صغيرة يستخدمها البابا فرنسيس (83 عاما) لتناول طعامه وعقد اجتماعاته الخاصة.

وأضافت نقلا عن مصادر غير رسمية أنه فور ثبوت إصابة الأسقف بالفيروس اتخذت إجراءات لتطهير المبنى.

وكان البابا فضل إثر انتخابه الإقامة في هذه الشقة المتواضعة التي لا تزيد مساحتها عن 50 مترا مربعا بدلا من الإقامة في القاعات الفسيحة والفخمة والمعزولة التي يزخر بها القصر الرسولي.

ونقلت صحيفة "أمريكا" الأمريكية عن صحفي متخصص بشؤون الفاتيكان وقريب من الحبر الأعظم قوله إن الأسقف المصاب بفيروس كورونا هو المونسنيور جيانلوكا بيتزولي (58 عاما) مدير القسم الإيطالي في أمانة سر دولة الفاتيكان، مشيرا إلى أن هذا الأسقف يقيم بصورة دائمة في "بيت القديسة مارثا"، على غرار حوالى عشرة كهنة آخرين يعملون في دوائر الفاتيكان، لكنه لم يكن على اتصال مباشر بالبابا.

وبذلك يرتفع إلى 5 عدد الإصابات التي سجلت لغاية اليوم بفيروس كورونا المستجد في الفاتيكان، علما أن الإصابات الأربع السابقة لم تكن قريبة إلى هذا الحد من البابا.

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فيروس كورونا البابا فرنسيس حكومة الفاتيكان

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