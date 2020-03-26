بريطانيا تسجل 43 وفاة و456 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لندن - (د ب أ):

سجلت بريطانيا 43 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 456 حالة وفاة.

كما ارتفعت الإصابات المؤكدة إلى 9529 إصابة بعد تسجيل 1452 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء ليل الأربعاء/الخميس.