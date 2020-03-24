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ليبيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (فيديو)

11:37 م الثلاثاء 24 مارس 2020
ليبيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (فيديو)

مواطنين ليبين

مصراوي:

أعلنت السلطات الليبية، الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورنا المستجد في البلاد، وذلك في ظل تفشي الفيروس حول العالم وتسببه في وفاة أكثر من 15 ألف شخص وإصابة ما يتجاوز 400 ألف شخص.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس تسجيل الإصابة الأولى بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وفرضت الحكومة الليبية في بنغازي حظر تجول في مناطق سيطرتها، وهو مافعلته حكومة الوفاق في طرابلس أيضًا، كإجراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ليبيا فيروس كورونا طرابلس الحكومة الليبية

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