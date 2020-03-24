الصين: رفع قيود السفر المفروضة على مقاطعة "هوبي" غدًا

بكين- (د ب أ):

ذكرت الحكومة المحلية في مقاطعة "هوبي" الصينية اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم بداية من غدٍ الأربعاء رفع القيود المفروضة منذ يناير الماضي، على السفر إلى خارج المقاطعة، التي تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن بيان نشرته الحكومة المحلية على موقعها الالكتروني أنها تعتزم رفع الإغلاق المفروض على مدينة "ووهان"، التي تقع في "هوبي"، في الثامن من أبريل المقبل.

وذكرت الحكومة أنها ستسمح باستئناف حركة المواصلات في المدينة التي شهدت ظهور أول حالة إصابة بالفيروس، وذلك في ديسمبر الماضي.

ويأتي تخفيف القيود بعد أن انعدم تسجيل إصابات جديدة في هوبي في 19 مارس، وكانت المقاطعة تسجل أعدادا كبيرة من الإصابات بشكل يومي.