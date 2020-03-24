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ترامب: لن نسمح أن يصبح البحث عن علاج لكورونا أسوأ من الأزمة نفسها

12:31 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
ترامب: لن نسمح أن يصبح البحث عن علاج لكورونا أسوأ من الأزمة نفسها

ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدراته لن تسمح أن تصبح أزمة البحث عن علاج لفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) أسوأ من الأزمة نفسها.

وأضاف ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة وكشف مستجدات كورونا، الذي يعقد في البيت الأبيض، أنه لن يسمح أن تتحول أزمة كورونا مشكلة اقتصادية طويلة الأمد لبلاده.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنهم يواصلون المناقشات بين الجمهوريين والديمقراطيين من أجل التوصل ‘إلى ميزانية لمواجهة أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه بعد بعد 15 يومًا من المباحثات سوف يتخذ قرارًا بشأن إعادة تأهيل الاقتصاد الأميركي

وشدد ترامب، على أن الوقت غير مناسب لتصفية الحسابات السياسية، مؤكدًا أن أزمة كورونا ستنتهي عاجلاُ أم أجلاً.

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