إصابة السيناتور الأمريكي راند بول بفيروس كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الأمريكية، إصابة السيناتور الأمريكي الجمهوري، راند بول بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

أمرت عدة ولايات أمريكية بتنفيذ إغلاق شبه تام داخل أراضيها، بينما من المقرر في وقت قريب وضع واحد من كل خمسة أمريكيين تحت نظام "الزم بيتك".

وانضمت كونيتيكت ونيو جيرسي الجمعة إلى إيلينوي وكاليفورنيا في الطلب من السكان البقاء في المنزل من أجل محاربة فيروس كورونا.

وطلبت ولاية نيويورك من المؤسسات التجارية غير الأساسية الإقفال.

وقد أودى الفيروس بحياة نحو 230 شخصا في الولايات المتحدة، بينما أصاب أكثر من 18500 شخصاً.

وحول العالم، تبيّن أن نتيجة فحص أمراض الجهاز التنفسي لأكثر من 275 ألف مريض جاءت إيجابية، وقد توفي أكثر من 11 ألف شخص.