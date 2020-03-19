ليتوانيا تنشر بيانات عن مسارات حركة المصابين بكورونا

فيلنيوس- (د ب أ):

نشرت ليتوانيا بيانات عن مسارات حركة الأشخاص المصابين بالفيروس داخل البلاد.

ونشرت الإذاعة الليتوانية اليوم الخميس على موقع إلكتروني استعراضا إجماليا يحوي أهم المعلومات عن كل الحالات المعروفة حتى الآن، وقد وردت هذه المعلومات من المركز القومي للصحة الذي سجل هذه المعلومات أثناء التشخيص الوبائي لهؤلاء المصابين.

ولم تتضمن هذه المعلومات ذكر أسماء المصابين.

ومن المنتظر أن يتم تحديث هذه البيانات بشكل مستمر، وتتضمن هذه البيانات معلومات حول موعد وكيفية إصابة الشخص بالعدوى والبلد الذي قد عاد منه الشخص المصاب إلى ليتوانيا، وما إذا كان قد استخدم مواصلات عامة أو خاصة في الذهاب إلى بيته والأماكن العامة التي تواجد فيها وموعد هذا التواجد، كما تتضمن أيضا معلومات عن موعد ظهور الأعراض على الشخص المصاب أول مرة وموعد تشخيص العدوى.

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في ليتوانيا وصل إلى 34 حالة حتى الآن، ويُعْتَقَد أن جميع أصحاب هذه الحالات أُصِيْبُوا بالعدوى في الخارج.

وكانت الحكومة في فيلينيوس قد أعلنت حالة الطوارئ نظرا لتفشي الفيروس وأعلنت عن وضع كل السكان في الحجر لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الاثنين الماضي.