ارتفعت الإصابات لـ 8565.. كوريا الجنوبية تشهد انتكاسة بعد تباطؤ وتيرة العدوى بـ "كورونا"

سول - أ ش أ:

شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إثر اكتشاف بؤرة جديدة للتفشي في دار لرعاية المسنين بمدينة دايجو.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية سجلت 152 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات على مستوى البلاد اليوم الخميس إلى 8565 إصابة.

وكسر عدد الحالات الجديدة حاجز الـ 100 شخص مجددا، حيث كانت كوريا الجنوبية تسجل أقل من مئة حالة عدوى جديدة على مدى الأيام الأربعة الماضية.

ومن بين الـ 152 حالة جديدة، سجلت السلطات 109 حالة من مدينة دايجو والإقليم المجاور لها (97 حالة في دايجو و12 حالة إقليم كيونج سانج الشمالي).

وبغير هاتين المنطقتين، سجلت العاصمة سول 12 حالة جديدة وأولسان 6 حالات وكيونج كي 18 حالة وتشونج تشيونج الشمالي وجولا الشمالي حالة واحدة لكلاهما.

ووصل عدد الوفيات المتراكم حتى اليوم 92 حالة.​