بريطانيا تدعم جهود الخرطوم في مواجهة "كورونا"

الخرطوم - أ ش أ

أكدت السفارة البريطانية في السودان، أن بريطانيا تدعم جهود السودان لمكافحة فيروس "كورونا"، من خلال "صندوق السودان للمساعدات الإنسانية " بمكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان.

وأوضحت السفارة البريطانية - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذا الدعم سيوفر التوعية والحماية الشخصية ومكافحة العدوى وبناء القدرات من خلال منظمة الصحة العالمية في السودان.

وقالت إنه سيتم التدريب للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، فضلا عن توفير معدات مرافق العزل، مشددة على أهمية الوقاية والتأهب.

وكان السودان قد أعلن وفاة رجل "خمسيني" في العاصمة الخرطوم جراء اصابته بفيروس "كورونا".