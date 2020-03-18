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بريطانيا تدعم جهود الخرطوم في مواجهة "كورونا"

02:05 م الأربعاء 18 مارس 2020
بريطانيا تدعم جهود الخرطوم في مواجهة "كورونا"

فيروس كورونا في السودان

الخرطوم - أ ش أ

أكدت السفارة البريطانية في السودان، أن بريطانيا تدعم جهود السودان لمكافحة فيروس "كورونا"، من خلال "صندوق السودان للمساعدات الإنسانية " بمكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان.

وأوضحت السفارة البريطانية - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذا الدعم سيوفر التوعية والحماية الشخصية ومكافحة العدوى وبناء القدرات من خلال منظمة الصحة العالمية في السودان.

وقالت إنه سيتم التدريب للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، فضلا عن توفير معدات مرافق العزل، مشددة على أهمية الوقاية والتأهب.

وكان السودان قد أعلن وفاة رجل "خمسيني" في العاصمة الخرطوم جراء اصابته بفيروس "كورونا".

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فيروس كورونا بريطانيا الخرطوم السفارة البريطانية في السودان

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