ألمانيا تعتزم مضاعفة عدد أَسِرِّة العناية المركزة

برلين (د ب أ)

تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات مضاعفة عدد أَسِرِّة العناية المركزة في البلاد في ظل أزمة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من القرار الذي نص على قيام الولايات بإعداد خطط بالتعاون مع المستشفيات " من أجل الوصول إلى هذا العدد عبر إنشاء وحدات مؤقتة للعناية المركزة".

وحسب وزير الصحة الألماني ينس شبان، فإن عدد أَسِرِّة العناية المركزة في ألمانيا يبلغ حاليا 28 ألف سرير، منها 25 ألف سرير يمكن تزويده بأجهزة تنفس اصطناعي.

كما أقرت الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات أيضا خطة طوارئ للمستشفيات في البلاد في ظل الأزمة .

وينص القرار الذي حصلت (د.ب.أ) على نسخة منه على أنه من الممكن الاستفادة من تطوير أو تجهيز أو تعديل منشآت إعادة التأهيل أو الفنادق أو القاعات الكبرى في توفير قدرات إضافية لعمليات العلاج العديدة التي تتسم بالبساطة.