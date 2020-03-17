فرنسا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 175 شخصًا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 175 شخصًا.

وكانت السلطات الفرنسية سجلت أمس الإثنين 148 حالة وفاة بسبب الفيروس الذي انتشر في أكثر من 150 دولة حول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 7500 شخصًا، ووصلت عدد الإصابات بسببه إلى ما يزيد عن 192 ألف شخص.

واعتبر الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون في خطاب للأمة أمس الإثنين أن البلاد في "حالة حرب" ضد فيروس كورونا المستجد.

وكتب ماكرون على حسابه على موقع تويتر بعد الخطاب تغريدة قال فيها: "احموا الأرواح، ابقوا في المنزل".

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إنه سيتم نشر 100 ألف فرد من الشرطة وقوات الدرك لفرض حظر الحركة عبر نقاط تفتيش ثابتة ومتنقلة، وسيتعرض المخالفين لدفع غرامة فورية قدرها 38 يورو (42 دولارا) يمكن أن تزيد إلى 135 يورو.

ومن ناحيته، قال وزير الاقتصاد برونو لومير إنه في ظل إجبار العديد من الشركات على الإغلاق، فإن الحكومة ستقدم 45 مليار يورو (2ر50 مليار دولار) للمساعدة الفورية للشركات والعاملين.