في أكبر زيادة يومية.. 32 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

بانكوك- (د ب أ):

سجلت تايلاند أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، بارتفاع 32 حالة ليصل إلى 114 في انتظار المزيد من نتائج الفحوصات.

وذكرت وزارة الصحة العامة التايلاندية أن المواطنين يتعين أن يتجنبوا الحانات والمطاعم واستادات الملاكمة.

وأضافت الوزارة أن 77 شخصا، سافروا من إيطاليا التي ضربتها الأزمة إلى تايلاند، تم وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوما، في قاعدة عسكرية وستة آخرين، ظهرت عليهم أعراض الفيروس، تم نقلهم إلى المستشفى.