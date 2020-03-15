ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في تايوان إلى 59 حالة

تايبيه - أ ش أ

أعلنت تايوان تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 59 حالة.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد أن تايوان كانت قد سجلت حالة وفاة واحدة جراء الفيروس، بينما تعافى 20 مصابا وتم السماح لهم بالخروج من المستشفى.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.