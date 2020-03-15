أكثر الكلمات إنتشاراً

تعليق الدارسة الطقس منخفض التنين أسعار الذهب فيروس كورونا سد النهضة تعليق العمرة

ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في تايوان إلى 59 حالة

12:53 م الأحد 15 مارس 2020
ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في تايوان إلى 59 حالة

أرشيفية

تايبيه - أ ش أ
أعلنت تايوان تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 59 حالة.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد أن تايوان كانت قد سجلت حالة وفاة واحدة جراء الفيروس، بينما تعافى 20 مصابا وتم السماح لهم بالخروج من المستشفى.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا تايبيه تايوان

الخبر التالى:

إيران: ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 724
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالنسب والأرقام.. وزير المالية يعلن زيادة أجور الموظفين من أول يوليو