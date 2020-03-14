دول آسيوية تفرض حظرا على دخول أراضيها لمواجهة كورونا

ولنجتون- (د ب أ):

أعلنت نيوزيلندا وكمبوديا وتايوان عن قيود جديدة للسفر اليوم السبت من بين دول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادي، في إطار جهود عالمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

فقد ذكرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن أن كل شخص سيدخل البلاد بدءا من يوم غد الأحد سيتعين عليه الخضوع للعزل الذاتي لمدة 14 يوما، وذلك في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت أنه سيتم إعفاء القادمين من جزر المحيط الهادئ فقط من هذه الإجراءات .

وقالت اردرن في مؤتمر صحفي إن "هذا القرار سيعني أن نيوزيلندا ستطبق القيود الحدودية الأوسع والأكثر صرامة من أي دولة في العالم".

وتابعت "كما نشجع النيوزيلنديين على تجنب السفر غير الضروري للخارج، وهذا سيساعد على تقليص خطر نقل مواطن نيوزيلندي لفيروس كوفيد-19 إلى داخل البلاد".

وأوضحت اردرن أنه لن يتم السماح برسو السفن السياحية في موانئ نيوزيلندا حتى 30 يونيو .

وأضافت أن نيوزيلندا سجلت حتى الآن ست حالات إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 وتمكنت من تتبع كل المخالطين للمصابين بالفيروس.

وقررت كمبوديا حظر دخول الأجانب القادمين من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة لمدة 30 يوما بدءا من يوم الثلاثاء المقبل في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت وزارة الصحة اليوم السبت.

وسجلت الدولة الواقعة في جنوب شرق اسيا سبع حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورورنا "كوفيد 19" ، الذي يصيب الجهاز التنفسي، من بينهم كندي وبلجيكي يوم الجمعة، وتم عزلهم في مستشفى بالعاصمة بنوم بنه، وفقا لبوابة "فريش نيوز" الاخبارية.

وقالت وزارة التعليم إن جميع المدارس العامة والخاصة التي تتبع المنهج الدراسي الحكومي في العاصمة بنوم بنه ومدينة سيام ريب-التي تضم معبد "انجكور وات" العالمي المشهور ومعابد مجاورة- سيتم إغلاقها، فورا، طبقا لما ذكره موقع /في.او.دي/ الإخباري المحلي.

وفي تايوان، تم الإعلان عن تحذير رسمي بشأن السفر، ومن المقرر أن يبدأ سريانه يوم الثلاثاء المقبل لـ26 دولة في منطقة شنجن في أوروبا وبريطانيا وأيرلندا ودبي.

وحث مسؤولون المواطنين التايوانيين على تفادي السفر غير الضروري إلى تلك الدول، قائلين إن الركاب القادمين سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما.

وسجلت تايوان 53 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19، من بينها حالة وفاة واحدة.

وأعلنت حكومة فيتنام اليوم السبت حظرا لمدة 30 يوما على المسافرين الأجانب، الذين يدخلون البلاد، والذي سيطبق على زائرين من 26 دولة في منطقة شنجن في أوروبا وبريطانيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن أي شخص زار تلك الدول في غضون 14 يوما من وصوله إلى فيتنام سيتم منعه من دخول البلاد.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيتنام إلى 47، حيث أن هناك 20 تقريبا منها لها صلة برحلة قادمة من لندن إلى هانوي.

وفي باكستان، حيث تأكدت إصابة 28 حالة، قررت السلطات إغلاق جميع المؤسسات التعليمية لثلاثة أسابيع وإغلاق حدود البلاد مع إيران وأفغانستان.

وفي الفلبين، توفي ثلاثة أشخاص آخرين بسبب فيروس كوفيد-19، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة اليوم السبت، مما رفع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى ثمانية.

وأعلنت سلطات العاصمة الفلبينية اليوم السبت فرض حظر تجوال فى مانيلا اعتبارا من غد الأحد ولمدة شهر لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم أن الحظر يسرى اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى وحتى الساعة الخامسة صباحا حتى يوم 14 نيسان /ابريل المقبل مع استثناء العاملين الذين تقتضى ظروف عملهم تواجدهم فى فترة الحظر.