زلزال بقوة 5 درجات يضرب جرينلاند

واشنطن - (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، جرينلاند اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 231 كيلومترا شرق منطقة نورد في جرينلاند.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.