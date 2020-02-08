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نتنياهو يعلن بدء رسم خرائط احتلال الضفة الغربية

10:56 م السبت 08 فبراير 2020
نتنياهو يعلن بدء رسم خرائط احتلال الضفة الغربية

بنيامين نتنياهو

وكالات:

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل باشرت برسم الخرائط لضم الأراضي في الضفة الغربية لإسرائيل بحسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف نتنياهو "سواء امتثل الفلسطينيون أو لم يمتثلوا للخطة، فإن إسرائيل سوف تتلقى الدعم الأمريكي لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن والبحر الميت الشمالي وجميع المستوطنات في الضفة الغربية بدون استثناء".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن في خضم عملية رسم خرائط المنطقة التي ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من دولة إسرائيل. إنها منطقة كبيرة، الرئيس ترامب سيدعم ذلك، وأنا أثق به تماما".

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية ترامب

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