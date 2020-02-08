المغرب: إحباط تهريب 5 زوارق مطاطية سريعة دون تصريح

أ ش أ

أحبطت عناصر إدارة الجمارك والضرائب بميناء طنجة المتوسط، عملية تهريب 5 زوارق مطاطية سريعة إلى الأراضي المغربية دون تصريح لدى إدارة الجمارك.

وذكر مصدر جمركي في بيان اليوم، أن عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمنطقة الواردات بميناء طنجة المتوسط اشتبهت في حمولة عربة نقل تحمل لوحات رقمية فرنسية لتقرر إخضاعها لتفتيش دقيق كشف العثور على 5 زوارق مطاطية من الحجم الكبير مدسوسة وسط 30 رزمة من الملابس المهربة.​