أكثر الكلمات إنتشاراً

عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

المغرب: إحباط تهريب 5 زوارق مطاطية سريعة دون تصريح

03:43 ص السبت 08 فبراير 2020
المغرب: إحباط تهريب 5 زوارق مطاطية سريعة دون تصريح

إحباط تهريب 5 زوارق مطاطية سريعة دون تصريح

أ ش أ

أحبطت عناصر إدارة الجمارك والضرائب بميناء طنجة المتوسط، عملية تهريب 5 زوارق مطاطية سريعة إلى الأراضي المغربية دون تصريح لدى إدارة الجمارك.

وذكر مصدر جمركي في بيان اليوم، أن عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمنطقة الواردات بميناء طنجة المتوسط اشتبهت في حمولة عربة نقل تحمل لوحات رقمية فرنسية لتقرر إخضاعها لتفتيش دقيق كشف العثور على 5 زوارق مطاطية من الحجم الكبير مدسوسة وسط 30 رزمة من الملابس المهربة.​

هذا المحتوى من

Asha
ميناء طنجة المتوسط محاولة تهريب زوارق مطاطية سريعة إدارة الجمارك والضرائب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان