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بعد أسبوعين.. روسيا تُقر بمقتل عدد من جنودها في مدينة إدلب السورية

03:26 م الخميس 06 فبراير 2020
بعد أسبوعين.. روسيا تُقر بمقتل عدد من جنودها في مدينة إدلب السورية

روسيا

موسكو- (د ب ا):

اعترفت روسيا، الخميس، أن بعض جنودها قتلوا في مدينة إدلب السورية في ظل تصاعد العنف على مدار الأسبوعيين الماضيين، وذلك دون أن تذكر عدد محدد للقتلى.

وتدعم روسيا وتركيا ما يطلق عليه منطقة آمنة مدنية بالمنطقة الشمالية الغربية بالقرب من الحدود التركية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن الهجمات العسكرية في مدينة إدلب تصاعدت، حيث جرى تسجيل أكثر من 1000 هجوم منذ منتصف يناير الماضي.

وأضاف البيان" لقد قُتل خبراء عسكريون روس وأتراك بصورة مؤسفة".

روسيا سوريا إدلب تركيا

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