كوريا الجنوبية تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا
06:36 ص الخميس 06 فبراير 2020
سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية ، اليوم الخميس، عن اكتشاف أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 23 حالة ، من بينها مريض خرج من مستشفى بعد تعافيه.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مركز تدابير الحجر الصحي أنه تم التأكد من 4 حالات إضافية للإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك في البلاد إلى 23 شخصا.
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