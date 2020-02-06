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كوريا الجنوبية تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

06:36 ص الخميس 06 فبراير 2020
كوريا الجنوبية تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سول - (د ب أ):

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية ، اليوم الخميس، عن اكتشاف أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 23 حالة ، من بينها مريض خرج من مستشفى بعد تعافيه.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مركز تدابير الحجر الصحي أنه تم التأكد من 4 حالات إضافية للإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك في البلاد إلى 23 شخصا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا

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