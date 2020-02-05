أبو الغيط يتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر

القاهرة (د ب أ)

تلقي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط دعوة رسمية لزيارة الجزائر للتشاور حول الترتيبات المتعلقة بعقد الدورة العادية الـ 32 للقمة العربية والتي عرضت الجزائر استضافتها هذا العام.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد ، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ، إنه استقبل في هذا الاطار سفير الجزائر بالقاهرة الذي حمل الرسالة الموجهة من وزير خارجية الجزائر صبري بوقدوم إلى الأمين العام والتي عرض فيها كذلك لأهمية الزيارة في الاعداد للقمة العربية المقبلة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه العالم العربي حالياً.

وأضاف زكي أنه من المنتظر أن تتم زيارة الامين العام الي الجزائر في اقرب فرصة ممكنة.