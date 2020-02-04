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25 قتيلا و50 مصابا في اشتباكات قبلية جنوبي الصومال

05:42 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
25 قتيلا و50 مصابا في اشتباكات قبلية جنوبي الصومال

اشتباكات الصومال - أرشيفية

مقديشو- (د ب أ):

أعلن مسؤول عسكري صومالي اليوم الثلاثاء مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا وإصابة 50 آخرين في اشتباكات بين مجموعتين قبليتين جنوبي البلاد.

وقال المسؤول العسكري المحلي رفيع المستوى حسن أحمد محمد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الاشتباكات المستمرة، على مشارف مدينة كيسمايو الساحلية، سببها السعي للسيطرة على بئر مياه.

تجدر الإشارة إلى أن الصومال يعاني عددا من الصراعات، أبرزها الهجمات الإرهابية التي تشنها حركة الشباب الأصولية التي تسيطر على مناطق واسعة في جنوب ووسط البلاد، وكذلك الصراعات القبلية.

وكثيرا ما تندلع اشتباكات بين مختلف العشائر لبسط السيطرة على الموارد، مثل مناطق الرعي والمياه.

وعادة لا تتدخل الحكومة الوطنية في مثل هذه الاشتباكات كونها لا تمتلك المعدات التي تساعدها على ذلك أو السلطة للقيام بذلك على الأرض.

الصومال اشتباكات الصومال الإرهاب

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