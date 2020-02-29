أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وصنداونز عزاء مبارك تعليق العمرة فيروس كورونا سد النهضة الطقس أسعار السجائر أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

إيطاليا: إلغاء مهرجان الصحافة الدولي بسبب كورونا

01:43 م السبت 29 فبراير 2020
إيطاليا: إلغاء مهرجان الصحافة الدولي بسبب كورونا

اجراءات وقائية ضد كورونا

برلين (د ب أ)

- أعلنت السلطات الإيطالية اليوم السبت إلغاء مهرجان الصحافة الدولي الذي يقام في مدينة بيروجيا، شمالي البلاد، جراء المخاوف من فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

وقال المنظمون اليوم: "نعلم أن هذا القرار سيزعج الكثيرين وسيكون له عواقب مالية سلبية على البعض ولكننا نعتقد أنه سوف يكون أمرا غير مسؤول التصرف بطريقة أخرى بالوضع في الاعتبار الظروف الحالية".

وأضافوا: " صحة وسلامة متحدثي المهرجان والحضور والمتطوعين والعاملين، والموردين، وكذلك مواطني بيروجيا، أولوية قصوى بالنسبة لنا، ويجب أن تظل كذلك".

وكان من المقرر إقامة المهرجان الذي يوصف بأنه أكبر فعالية إعلامية في أوروبا، من الأول وحتى الخامس من نيسان/إبريل المقبل. ومن المقرر إقامة المهرجان المقبل في إبريل 2021.

إلغاء مهرجان الصحافة الدولي السلطات الإيطالية مدينة بيروجيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

ألمانيا نحو تشكيل لجنة خبراء مستقلة لمكافحة معاداة الإسلام
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب تتهاوى بمصر.. والجرام يخسر 21 جنيها في يوم واحد