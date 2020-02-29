إيطاليا: إلغاء مهرجان الصحافة الدولي بسبب كورونا

برلين (د ب أ)

- أعلنت السلطات الإيطالية اليوم السبت إلغاء مهرجان الصحافة الدولي الذي يقام في مدينة بيروجيا، شمالي البلاد، جراء المخاوف من فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

وقال المنظمون اليوم: "نعلم أن هذا القرار سيزعج الكثيرين وسيكون له عواقب مالية سلبية على البعض ولكننا نعتقد أنه سوف يكون أمرا غير مسؤول التصرف بطريقة أخرى بالوضع في الاعتبار الظروف الحالية".

وأضافوا: " صحة وسلامة متحدثي المهرجان والحضور والمتطوعين والعاملين، والموردين، وكذلك مواطني بيروجيا، أولوية قصوى بالنسبة لنا، ويجب أن تظل كذلك".

وكان من المقرر إقامة المهرجان الذي يوصف بأنه أكبر فعالية إعلامية في أوروبا، من الأول وحتى الخامس من نيسان/إبريل المقبل. ومن المقرر إقامة المهرجان المقبل في إبريل 2021.