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قتلى في إطلاق نار بمدينة ميلووكي الأمريكية

06:13 ص الخميس 27 فبراير 2020
قتلى في إطلاق نار بمدينة ميلووكي الأمريكية

الشرطة الأمريكية

لوس أنجلوس - (د ب أ):

قتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار داخل مجمع لإنتاج الجعة (البيرة) في مدينة ميلووكي الأمريكية أمس الأربعاء، حسبما أعلن عمدة المدينة، توم باريت.

وقال باريت في تعليقات متلفزة: "إنه أمر فظيع، يوم فظيع للموظفين هنا"، مشيرا إلى أن مطلق النار من بين من يعتقد أنهم قتلوا.

وأضاف: "لقد حدث إطلاق نار فظيع".

وذكرت صحيفة "ميلووكي جورنال سينتينيل" المحلية أن سبعة أشخاص بينهم مسلح قتلوا.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.

الشرطة الأمريكية ميلووكي حادث إطلاق نار

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