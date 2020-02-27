قتلى في إطلاق نار بمدينة ميلووكي الأمريكية

لوس أنجلوس - (د ب أ):

قتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار داخل مجمع لإنتاج الجعة (البيرة) في مدينة ميلووكي الأمريكية أمس الأربعاء، حسبما أعلن عمدة المدينة، توم باريت.

وقال باريت في تعليقات متلفزة: "إنه أمر فظيع، يوم فظيع للموظفين هنا"، مشيرا إلى أن مطلق النار من بين من يعتقد أنهم قتلوا.

وأضاف: "لقد حدث إطلاق نار فظيع".

وذكرت صحيفة "ميلووكي جورنال سينتينيل" المحلية أن سبعة أشخاص بينهم مسلح قتلوا.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.