مقتل مدني على الأقل في غارات تركية قرب حدود كردستان العراق

وكالات

أفادت وسائل إعلام كردية، بمقتل مدني على الأقل، مساء اليوم الأربعاء، في غارات للطيران التركي على قرى حدودية بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

يشار إلى أنه هناك معارك دائرة بين قوات الجيش السوري، وقوات روسية، من ناحية، في مواجهة عدوان تركيا على شمال شرق سوريا، بدعم جماعات مسلحة وتمويلها ومدها بالأسلحة، منذ أكتوبر الماضي، حيث تزعم تركيا بأنها ترغب في إنشاء منطقة آمنة للنازحين واللاجئين السوريين، وتحييد الأكراد الذي تصنفهم أنقرة على أنهم جماعات إرهابية.