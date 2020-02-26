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2760 حالة وفاة وأكثر من 80 ألف إصابة حصيلة ضحايا "كورونا" في العالم

06:17 ص الأربعاء 26 فبراير 2020
2760 حالة وفاة وأكثر من 80 ألف إصابة حصيلة ضحايا "كورونا" في العالم

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 2760 حالة.

جاء ذلك حسب بيانات جمعتها لجنة الصحة الوطنية في الصين ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات في العالم إلى أكثر 80500 حالة.

وانتشر المرض الذي يسببه فيروس كورونا الجديد، المعروف رسميا باسم "كوفيد – 19" في 46 دولة ومنطقة.

وتم تسجيل 2823 حالة إصابة مؤكدة و 47حالة وفاة خارج البر الرئيسي للصين بسبب هذا الفيروس.

فيروس كورونا حالات وفاة الصين

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