الموجة الـ 15.. تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أراضي الأوقاف بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

شن حي المنتزه ثان في الإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الأحد، حملة إزالة مكبرة لتعديات على أراضي الأوقاف، وذلك ضمن الموجة الـ 15 لاسترداد أراضي الدولة.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 11 قرار إزالة أرقام "7850 لسنة 2014 ، 9016 لسنة 2014، 9461 لسنة 2014 ، 589 لسنة 2016، 5389 لسنة 2016، 14025 لسنة 2019، 5424 لسنة 2016، 1911 لسنة 2017، 223 لسنة 2017، 422 لسنة 2017، 4025 لسنة 2019".

ومن جانبه، قال الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، إنه جرى تسليم الأرض لهيئة الأوقاف المصرية خالية من أي تعديات، مشيرًا إلى استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات واستعادة الانضباط وهيبة الدولة.​