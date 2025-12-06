بعد فرض عقوبات على "إكس".. إيلون ماسك يدعو لحل الاتحاد الأوروبي

واشنطن - (د ب أ)

انتقد إيلون ماسك الاتحاد الأوروبي اليوم السبت؛ بعدما فرضت المفوضية الأوروبية غرامة كبيرة على منصة إكس التي يمتلكها.

وكتب ماسك عبر منصة إكس: "يجب أن يتم إلغاء الاتحاد الأوروبي وأن تعود السيادة للدول المنفردة، بحيث تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بصورة أفضل".

وأضاف أن "بيروقراطية الاتحاد الأوروبي تخنق أوروبا ببطء حتى الموت".

وفرض الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة غرامة على إكس بقيمة 120 مليون يورو (140 مليون دولار) بسبب انتهاك قواعد الشفافية، واتهم المنصة بتوثيق حسابات مستخدمين بصورة مضللة بعلامات زرقاء، وحجب بيانات عن باحثين وعدم توثيق البيانات على المنصة بشفافية.

وذكرت المفوضية أن حجم الغرامة متناسب مع الانتهاك.

وأثارت الغرامة أيضا انتقادا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وكتب روبيو على المنصة المملوكة لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك: "غرامة المفوضية الأوروبية البالغة 140 مليون دولار ليست مجرد هجوم على إكس، بل هي هجوم من الحكومات الأجنبية على جميع منصات التكنولوجيا الأمريكية والشعب الأمريكي".

وأضاف: "لقد ولت أيام الرقابة على الأمريكيين عبر الإنترنت".