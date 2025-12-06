الصين تحذر وسائل إعلام أجنبية بسبب تغطية حريق أبراج هونج كونج

حذر مكتب الأمن القومي الصيني في هونج كونج وسائل إعلام أجنبية اليوم السبت، من نشر "معلومات كاذبة" أو "تشويه" جهود الحكومة للتعامل مع أسوأ حريق تشهده المدينة منذ نحو 80 عاما.

وقبيل انتخابات المجلس التشريعي غدا الأحد في المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا، قال مكتب حماية الأمن القومي إنه استدعى ممثلي عدد من وسائل الإعلام الأجنبية، دون أن يذكرها بالاسم.

وأوضح أنه انتقد تغطياتها للحريق الذي أودى بحياة 159 شخصا على الأقل في أبراج مجمع وانج فوك كورت السكني.

وجاء في بيان للمجلس "قامت بعض وسائل الإعلام الأجنبية في الآونة الأخيرة بتغطية أخبار هونج كونج متجاهلة الحقائق ونشرت معلومات كاذبة وشوهت أعمال الحكومة في الإغاثة من الكوارث وما بعدها، وهاجمت انتخابات المجلس التشريعي وتدخلت فيها وإثارت الانقسام الاجتماعي والمعارضة".

وتحتل هونج كونج المرتبة 140 من أصل 180 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة.