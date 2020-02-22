البرهان يؤكد التزامه بالعمل لدفع مفاوضات السلام السودانية

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي التزامه بالعمل لدفع عملية التفاوض التي تستضيفها الآن جوبا عاصمة جنوب السودان، وصولا لاتفاق سلام شامل وكامل في الموعد المحدد من قبل الأطراف المتفاوضة.

وقال الدكتور الهادي إدريس رئيس "الجبهة الثورية"، التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسة ، في تصريح صحفي عقب لقاء الفريق أول ركن البرهان مع وفد قادة الجبهة بجوبا مساء اليوم السبت، إن الوفد قدم عرضا شاملا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عن سير عملية السلام في جميع مساراتها.

وأضاف أن البرهان اطمأن على التطورات والتقدم الذي تم إحرازه في مسارات التفاوض، لافتا إلى أن اللقاء كان وديا، وأكدت خلاله كافة الأطراف المتفاوضة رغبتها الصادقة وإرادتها الأكيدة للوصول إلى السلام الشامل.

وأوضح أن قادة الجبهة أكدوا لرئيس مجلس السيادة أنهم سيسعون للوصول لاتفاق سلام شامل وكامل خلال المدة المحددة بثلاثة أسابيع، باعتبار أن السلام مهم للغاية لاستقرار الفترة الإنتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.