أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا السوبر المصري منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

العاهل السعودي يبحث تعزيز الحوار بين الأديان مع وفد يضم حاخاما

04:35 م الجمعة 21 فبراير 2020
العاهل السعودي يبحث تعزيز الحوار بين الأديان مع وفد يضم حاخاما

سلمان بن عبد العزيز

القاهرة- (وكالات):

استقبل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمس الخميس وفدا دينيا، وأشارت إسرائيل إلى أنه يضم حاخاما يهوديا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن الملك سلمان استقبل الأمين العام لـ"مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات"، فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، وأعضاء مجلس إدارة المركز من مختلف القيادات الدينية في عدد من الدول.

وجرى اللقاء بحضور عدد من كبار المسؤولين السعوديين، بينهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وجرى خلاله استعراض جهود وأنشطة وفعاليات المركز ومسيرة عمله.

ورحب العاهل السعودي، حسب الوكالة، بأعضاء المركز الذين يعقدون اجتماع مجلسهم الأول في الرياض، مشددا على "أهمية المركز ودوره في ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب".

من جانبها، أشارت الخارجية الإسرائيلية، عبر حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره في "تويتر" إلى أن الوفد يضم الحاخام اليهودي، دافيد روزين، مضيفة أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه وجاء "في نطاق المساعي الحميدة لبناء جسور التسامح بين مختلف الأديان".

سلمان بن عبد العزيز السعودية إسرائيل فيصل بن فرحان

الخبر التالى:

السعودية تستعد لقمة العشرين بتشييد عشرات الفنادق
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار وبرودة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت 22 فبراير