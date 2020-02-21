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بوتين يعرب عن أمله في إبرام اتفاق مع الرئيس الأوكراني

01:32 م الجمعة 21 فبراير 2020
بوتين يعرب عن أمله في إبرام اتفاق مع الرئيس الأوكراني

فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أمله في إبرام اتفاق مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لتحسين العلاقات بين البلدين .. معتبرا أن التعاون بين روسيا وأوكرانيا يؤرق عددًا كبيرًا من الدول لأنه سيخلق منافسًا عالميًا.
وقال بوتين، في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن أي دمج بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب قدراتهما ومزاياهما التنافسية، سيؤدي إلى ظهور منافس عالمي" .. مضيفا "أن بعض الدول تعتبر الانقسام بين البلدين بمثابة هدف بالغ الأهمية".

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فلاديمير بوتين أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي موسكو

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