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المرصد: القوات التركية تنسحب أمام الجيش السوري في بلدة النيرب بإدلب

10:28 م الخميس 20 فبراير 2020
المرصد: القوات التركية تنسحب أمام الجيش السوري في بلدة النيرب بإدلب

الجيش التركي

دمشق - (أ ش أ)

أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن اليوم /الخميس/ بانسحاب القوات التركية والفصائل الموالية لها من بلدة النيرب شرق إدلب، بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل 27 من الجيش السوري والجنود الأتراك وفصائل موالية له.

وقال مدير المرصد - في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن وتيرة الاشتباكات انخفضت بعد ساعات من المعارك العنيفة بين قوات الجيش السوري والقوات التركية، في حين تمركزت نقاط تركية جديدة في محيط البلدة".

وأوضح أن جنديين تركيين قتلا وأصيب 3 آخرين خلال القصف والاشتباكات على أطراف البلدة، كما قتل 14 عنصرا من الفصائل المقاتلة الموالية لأنقرة، كما أسفرت المواجهات عن مقتل 11 من قوات الجيش السوري .

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الجيش التركي الجيش السوري إدلب بلدة النيرب

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