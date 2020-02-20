المرصد: القوات التركية تنسحب أمام الجيش السوري في بلدة النيرب بإدلب
دمشق - (أ ش أ)
أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن اليوم /الخميس/ بانسحاب القوات التركية والفصائل الموالية لها من بلدة النيرب شرق إدلب، بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل 27 من الجيش السوري والجنود الأتراك وفصائل موالية له.
وقال مدير المرصد - في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن وتيرة الاشتباكات انخفضت بعد ساعات من المعارك العنيفة بين قوات الجيش السوري والقوات التركية، في حين تمركزت نقاط تركية جديدة في محيط البلدة".
وأوضح أن جنديين تركيين قتلا وأصيب 3 آخرين خلال القصف والاشتباكات على أطراف البلدة، كما قتل 14 عنصرا من الفصائل المقاتلة الموالية لأنقرة، كما أسفرت المواجهات عن مقتل 11 من قوات الجيش السوري .
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