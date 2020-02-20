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كوريا الجنوبية تعزل 2.5 مليون شخص في منطقة "دايجو" بسبب كورونا

04:02 م الخميس 20 فبراير 2020
كوريا الجنوبية تعزل 2.5 مليون شخص في منطقة "دايجو" بسبب كورونا

أرشيفية

القاهرة- وكالات:

ألزم عمدة مدينة دايجو جنوب غربي كوريا الجنوبية، سكانها البالغ عددهم 2.5 مليونا، بالتزام منازلهم خشية انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وفق ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأعلنت كوريا الجنوبية، الخميس، أول حالة وفاة لديها جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد و22 إصابة جديدة، ما يرفع إجمال عدد المُصابين في البلاد إلى 104 أشخاص.

كما أجلت كوريا الجنوبية، الخميس، عددا من مواطنيها من سفينة "دايموند برنسيس" السياحية، التي خضعت منذ أسبوعين للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني بسبب تفشي الفيروس على متنها.

كوريا الجنوبية العزل الصحي فيروس كورونا

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