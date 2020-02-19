مقتل ثلاثة مسلحين في اشتباك بالجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير

سرينجار- (د ب ا):

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة متمردين بينهم زعيم بارز، قتلوا في اشتباك مع القوات الأمنية في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير.

وكان فريق مشترك من قوات الجيش والشرطة قد شن عملية بحث في منطقة بولاواما عقب ورود معلومات استخباراتية بشأن تواجد للمسلحين في المنطقة.

وبدأ الاشتباك عقب أن فتح المتمردون النار على أحد أفراد الفريق، مما دفعهم للتصدي لهم، وذلك بحسب ما قاله أحد رجال الشرطة المحلية، رفض كشف اسمه.

وأضاف أن المسلحين الذين تم قتلهم ينتمون لجماعة حزب المجاهدين المسلحين التي تنشط في كشمير.

وأوضح أن أحد المسلحين هو جيهانجير رفيق واني، القائد الإقليمي بالجماعة، مضيفا أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الأمنية.

وجرى مصادرة أسلحة وذخيرة وقنابل يدويه من موقع الاشتباك.

ويشار إلى أن ولاية جامو وكشمير تشهد إجراءات أمنية مشددة منذ إلغاء الوضع الحاص بها في أغسطس العام الماضي.

ويشهد الجزء الذي يخضع لسيطرة كشمير من الهند تمردا انفصاليا منذ الثمانينيات، أودى بحياة عشرات الآلاف .

وتتهم الهند جارتها باكستان بدعم مسلحي كشمير، وهو ما تنفيه إسلام آباد، وتصف المسلحين بالمقاتلين من أجل الحرية.