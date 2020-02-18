خبراء البيئة: غزو الجراد الثاني سيضرب شرق إفريقيا قريبًا

نيروبي / كمبالا (د ب أ)

حذر خبراء البيئة اليوم الثلاثاء، من أن غزوًا آخر للجراد الصحراوي من المحتمل أن يضرب شرق إفريقيا في غضون بضعة أسابيع.

وقال مركز التنبؤ والتطبيق والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد) في بيان ، إن الحشرات الطائرة تقوم في الوقت الحالي بوضع البيض على طول طريق هجرتها عبر العديد من دول شرق إفريقيا ، حيث من المحتمل أن تفقس بين شهري آمارس وأبريل المقبلين ،وتشكل تهديدًا خطيرًا لموسم الزراعة المقبل والأمن الغذائي.

وذكر الخبراء ، أن هذا التحذير يأتي بعد أن غزت أسراب من ملايين الجراد الصحراوي شرق إفريقيا في الأسابيع الأخيرة ، مما أدى إلى تدمير المحاصيل والمراعي في منطقة يفتقر فيها الكثيرون بالفعل إلى الغذاء بسبب الجفاف والصراعات.